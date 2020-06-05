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Еще в одной емкости для нефтепродуктов на ТЭЦ в Норильске нашли трещину

Роман Захаров
10:50 05.06.2020
Собственниками объекта было принято решение слить нефтепродукты из поврежденного резервуара и распределить по другим хранилищам.
Еще в одной емкости для нефтепродуктов на ТЭЦ в Норильске нашли трещину
© Фото: Norilsk Nickel Press Service, via, Globallookpress

Специалисты обследовали емкости ТЭЦ в Норильске, где ранее произошел разлив дизтоплива, и обнаружили в фундаменте одного из резервуаров трещину. Об этом «Звезде» рассказал специалист по взаимодействию со СМИ оперативного штаба по ликвидации ЧС Павел Винаков.

«Специалистами были обследованы все емкости, расположенные на территории ТЭЦ, где накануне произошла разгерметизация одной из емкостей, что привело к ЧС федерального уровня. И было установлено, что у одной из емкостей фундамент имеет трещины. Принимая во внимание, то что возможны подвижки грунта, собственниками данного объекта принято решение имеющиеся нефтепродукты слить и распределить по другим хранилищам», - сказал он.

Напомним, 29 мая на ТЭЦ-3 в Норильске в результате повреждения резервуара случилась масштабная утечка около 21 тысячи кубометров дизтоплива. По предварительной информации, причиной аварии стало потепление в условиях вечной мерзлоты, из-за которого сдвинулись опоры под топливными цистернами.

По данным региональной прокуратуры, площадь загрязнения превысила 180 тысяч квадратных метров. Как сообщили специалисты Росприроднадзора, предельно допустимая концентрация загрязнений в местных реках превышена в десятки раз.

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