«Жить не для себя»: Пригожин объяснил, каким видит фонд по сбору средств для Заворотнюк

Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин подтвердил свою готовность создать и, при необходимости, возглавить благотворительный фонд. В разговоре со «Звездой» он отметил, что не претендует на единоличное управление средствами фонда и призвал всех неравнодушных коллег по цеху, а также состоятельных бизнесменов присоединится к его инициативе.

«Я хочу быть полезен обществу, я хочу быть нужным людям, я люблю быть нужным и жить не только для себя. Я не эгоист и это моя самая главная позиция», - завил Пригожин.

Первой инициативой Иосифа Пригожина, которую он озвучил ранее, стало оказание помощи актрисе Анастасии Заворотнюк, которая страдает от онкологического заболевания и больше года находится на дорогостоящей терапии.

«Создав этот фонд я хочу, чтобы его учредителями стали как можно больше людей, чтобы за ним был установлен тотальный контроль, чтобы в нем были состоятельные и уважаемые люди, чтобы в этот фонд стекались средства. Случилась беда у Анастасии Заворотнюк, просто скинулись и адресно ей помогли», - считает продюсер.

По мнению Иосифа Пригожина, фонд должен помогать как состоявшимся артистам, так и тем, кто уже вышел на пенсию или наоборот, делает свои первые шаги на сцене. Стоит отметить, что Пригожин уже не в первый раз выступает с инициативой о создании благотворительного фонда.