Бизнес, который нас кормит: как правительство может помочь справиться с кризисом фермерским хозяйствам

Антикризисный план правительства Российской Федерации по оживлению национальной экономики должен включать в себя системные меры по поддержке мелких сельхозпроизводителей. В этом уверен председатель Союза сыроваров России Олег Сирота. Наряду с заместителем председателя Совета Федерации по экономической политике Сергеем Калашниковым, он стал гостем программы «Между тем».

По словам Сироты, общее падение отрасли на фоне коронавирусной инфекции составило порядка 5-7%, что не позволило включить ее в список пострадавших и получить от государства финансовую помощь. В ответ на это представители малого агробизнеса внесли на рассмотрение кабмина целый пакет предложений.

«Мы предлагаем решить системную проблему малого бизнеса - сбыт. Сетевые магазины открываются, а мелкий производитель теряет и без того небольшую долю рынка. Во многих регионах стали закрываться фермерские рынки и ярмарки, а мы, в основном, только там и находим своего покупателя. Необходимо восстановить их и стимулировать спрос», - уверен Олег Сирота.

Проблемы сельхозпроизводителей, особенно мелких фермеров, должны стать предметом рассмотрения при создании антикризисной программы, согласен представитель Совета Федерации Сергей Калашников. В этом заинтересованы не только сами производители «зеленой еды», но и конечный потребитель.

«Причина очень простая, у нас не создан механизм потребительской кооперации между покупателем и конкретным мелким производителем. Нужно создавать иные сферы, отличные от крупных сетей, для доставки качественной и экологичной продукции. Потребитель готов за это переплачивать, но система пока не создана», - констатировал Калашников.

В настоящее время правительство работает над окончательным вариантом антикризисного плана, который предусматривает системные реформы российской экономики. План содержит в себе порядка 500 направлений и рассчитан на три года. На реализацию стимулирующих мер, среди которых главной остается повышение благосостояния людей, предусмотрено пять триллионов рублей.