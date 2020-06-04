«Машина провалилась»: владелец сгоревшего авто рассказал о первых минутах после разлива топлива в Норильске

Владелец автомобиля, который сгорел в результате разлива топлива на ТЭЦ-3 в Норильске, поделился с телеканалом «Звезда» подробностями произошедшего. Александр Исаев сообщил, что прибыл на место ЧП спустя 30 минут после возгорания. О произошедшем мужчине сообщили в организации, которая арендовала у него машину.

«Дело все в том, что машина провалилась. Она провалилась и повисла. Выхлопная труба была раскалена, скорее всего, из-за этого произошло возгорание», - заявил владелец авто.

Водитель, который в тот момент управлял транспортным средством, рассказал Исаеву - он не понял, что течет топливо, и думал, что это вода.

«Проезжая по предполагаемой воде, машина провалилась. Грунт просел, это со слов водителя», - отметил мужчина.

Также он опроверг версию о том, что машина врезалась в резервуар, тем самым повредив его.

«Там находится забор солидный», - рассказал Исаев.

Он подчеркнул, что близко к заводу не подпускали, но можно было заменить «огромное озеро» разлившегося топлива.

Инцидент в Норильске произошел 29 мая. В результате разгерметизации резервуара с нефтепродуктами горюче-смазочные материалы вылились в окружающею среду. Порядка 20 тысяч тонн топлива попало в грунт и две реки - Амбарную и Далдыкан.

Накануне глава МЧС Евгений Зиничев заявил, что руководство предприятия сообщило о ЧП только через два дня. Владимир Путин поручил привлечь виновных в аварии к ответу.