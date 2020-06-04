Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
Эксклюзив Эксклюзив

«Машина провалилась»: владелец сгоревшего авто рассказал о первых минутах после разлива топлива в Норильске

Иван Линдеманн
15:19 04.06.2020
Александр Исаев сообщил, что выхлопная труба была раскалена. Из-за этого произошло возгорание.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Владелец автомобиля, который сгорел в результате разлива топлива на ТЭЦ-3 в Норильске, поделился с телеканалом «Звезда» подробностями произошедшего. Александр Исаев сообщил, что прибыл на место ЧП спустя 30 минут после возгорания. О произошедшем мужчине сообщили в организации, которая арендовала у него машину.

«Дело все в том, что машина провалилась. Она провалилась и повисла. Выхлопная труба была раскалена, скорее всего, из-за этого произошло возгорание», - заявил владелец авто.

Водитель, который в тот момент управлял транспортным средством, рассказал Исаеву - он не понял, что течет топливо, и думал, что это вода.

«Проезжая по предполагаемой воде, машина провалилась. Грунт просел, это со слов водителя», - отметил мужчина.

Также он опроверг версию о том, что машина врезалась в резервуар, тем самым повредив его.

«Там находится забор солидный», - рассказал Исаев.

Он подчеркнул, что близко к заводу не подпускали, но можно было заменить «огромное озеро» разлившегося топлива.  

Инцидент в Норильске произошел 29 мая. В результате разгерметизации резервуара с нефтепродуктами горюче-смазочные материалы вылились в окружающею среду. Порядка 20 тысяч тонн топлива попало в грунт и две реки - Амбарную и Далдыкан.

Накануне глава МЧС Евгений Зиничев заявил, что руководство предприятия сообщило о ЧП только через два дня. Владимир Путин поручил привлечь виновных в аварии к ответу.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Дата04.06.2020, 12:24
Росприроднадзор оценили ущерб Карскому морю после разлива дизтоплива в Норильске
Дата04.06.2020, 14:40
Восточный военный округ приступил к переброске мобильного госпиталя в Забайкалье
Дата04.06.2020, 07:27
Назван лучший гол России на чемпионатах Европы
Дата02.06.2020, 15:45
РФ рассматривает ядерное оружие исключительно как средство сдерживания
Дата29.05.2020, 17:40
Без связи с миром: как прошел сверхсекретный эксперимент СССР по изоляции длиною в год
Дата04.05.2020, 13:24
Воздушная феерия: репетиция авиационной части Парада Победы в Москве
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
«Остров Матуа»
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2018»
Проверь себя: Национальное бюро кредитных историй призывает россиян следить за своей финансовой репутацией
МАКС 2017
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ 2017
Выбор редакции
Выбор редакции
15:58 В стране и мире
В Москве вводят новый тип пропусков
15:56 Армия
Видео
Огонь из Т-72Б3: танкисты выполнили стрельбы в Воронежской области
14:40 Армия
Видео
Восточный военный округ приступил к переброске мобильного госпиталя в Забайкалье
14:36 Армия
Видео
Более 3,5 тысячи единиц оборудования получит медцентр для больных COVID-19 в Воронеже
14:26 В стране и мире
На повышенные пособия по безработице в России выделят более 56 миллиардов рублей
События дня
События дня
Коронавирус
Изменения в Конституцию
«Дорога памяти»
9 мая
Ситуация в Сирии
Конфликт в Донбассе
Популярное
Популярное
Видео
Погоня за лесным гостем: жители Енисейска сняли на видео бегущего по городу медведя
Все зависит от лета: инфекционист назвал возможные сроки второй волны COVID-19
Видео
Унесенные в море: мощный оползень в считаные секунды отправил на дно несколько жилых домов в Норвегии
Эксперт объяснил, как обнаружить прослушку смартфона
Видео
Угрожал ножом: появились кадры резонансного ограбления в Екатеринбурге
В советской хронике обнаружили лица группы Дятлова
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: news@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.