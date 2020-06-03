Онищенко рассказал, когда могут открыть рестораны и кафе

В Москве и некоторых других городах и регионах России постепенно начинают снимать некоторые ограничения, введенные из-за распространения новой коронавирусной инфекции. Но ресторанный бизнес продолжает работать только в режиме еды на вынос, когда эти ограничения для рестораторов могут быть сняты рассказал первый заместитель Комитета Государственной Думы по образованию и науке, академик РАН Геннадий Онищенко в программе «Между тем».

«Я думаю что, если сейчас наладится погода, у нас уже 2 июня, и наконец-то наступит поздняя весна, а потом лето, тогда мы быстренько откажемся (от ограничений для ресторанов). Но то, что сегодня нужно работать им, я за это обеими руками, я еще об этом говорил две или три недели назад», - заявил академик.

Об открытии кафе и ресторанов в Москве ранее говорил и первый замглавы аппарата мэра и правительства Москвы Алексей Немерюк, он заявил, что их работу разрешат на следующем этапе снятия ограничений из-за коронавируса.