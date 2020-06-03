Онищенко объяснил, что нужно сделать российским туристам для спокойной поездки за границу

Пандемия коронавируса по всему миру начинает идти на спад, и некоторые страны постепенно начинают открывать границы для туристов из других государств. О том, как российским туристам свести риски заражения COVID-19 за границей к минимуму, в программе «Между тем» рассказал первый заместитель Комитета Государственной думы по образованию и науке, академик РАН Геннадий Онищенко.

«Я бы посоветовал нашим гражданам: у нас сегодня есть возможность проверить, есть ли у вас антитела. И если они у вас есть, то вы можете ехать хоть в Нью-Йорк, в Гарлем, а если их нет, то я бы даже и в Италию не советовал ехать», - заявил академик.

Тем временем власти Италии планируют с 15 июня открыть границу для россиян, при въезде в страну будут соблюдать все необходимые меры предосторожности, но процедура выдачи виз осложнена не будет.