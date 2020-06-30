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Плохое самочувствие и проблемы с сердцем: адвокат рассказал о состоянии Ефремова

Роман Захаров
13:28 30.06.2020
По словам Эльмана Пашаева, актер очень сильно переживает из-за гибели в ДТП Сергея Захарова.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: Михаил Ефремов, VK

Заслуженный артист России Михаил Ефремов, ставший виновником смертельного ДТП в центре Москвы, сейчас чувствует себя плохо. Об этом «Звезде» рассказал его адвокат Эльман Пашаев, отметив, что у актера начались проблемы с сердцем.

Защитник также сообщил, что Ефремов строго соблюдает условия домашнего ареста, в связи с чем он даже не планировал посетить могилу собственной матери, народной артистки РСФСР Аллы Покровской, в годовщину ее смерти - 25 июня.

Кроме того, по словам Пашаева, актер очень сильно переживает из-за смерти в ДТП Сергея Захарова.

«Ефремов намного больше переживает за Захарова, чем его родня», - заявил юрист.

Трагическое ДТП произошло вечером 8 июня на Садовом кольце. Михаил Ефремов, находясь за рулем Jeep Grand Cherokee, выехал на встречную полосу и столкнулся с фургоном Lada. Водитель отечественной машины - курьер интернет-магазина Сергей Захаров - скончался от полученных травм.

Артист в момент ДТП был в состоянии алкогольного опьянения, в его крови медики также обнаружили следы наркотиков. Сейчас Ефремов отбывает двухмесячный домашний арест, ему грозит лишение свободы на срок до 12 лет.

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