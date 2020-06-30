«Вернуть в стратегию НАТО»: военный эксперт объяснил желание США купить С-400 у Турции

Намерение Соединенных Штатов приобрести С-400 у Турции может объясняться желанием вернуть европейскую страну в стратегию НАТО. Американцы обеспокоены этой проблемой, так как Турция обладает крупнейшей армией альянса среди всех стран Европы, считает военный эксперт, главный редактор журнала «Арсенал Отечества» Виктор Мураховский.

Он отметил, что выкупить зенитно-ракетные комплексы Штаты также могут в целях их изучения и для возвращения Анкары в русло военно-технического сотрудничества.

«Это означает и вернуть Турцию в русло натовской стратегии, которая в том числе подразумевает противодействие России. Пока получается, что Турция как бы выпадает из этой стратегии: российскую технику покупает, соглашение заключила по взаимодействию на территории Сирии в борьбе с боевиками, корабли российские свободно через Босфор ходят и так далее. Потихоньку выходит из строя, не в ногу шагает, начинает отклоняться от курса НАТО. Конечно, американцев это беспокоит», - пояснил Мураховский в беседе со «Звездой».

Выкупить C-400 у Турции в сенате США предложил представитель Республиканской партии Джон Тьюн. Готова ли Анкара к такой сделке, не уточняется.