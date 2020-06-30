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Герой России Борисюк объяснил свою позицию по поправкам к Конституции

Анна Касаткина
12:52 30.06.2020
Военнослужащий отметил, что с момента принятия Конституции 1993 года в стране многое поменялось.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

С принятия Конституции в 1993 году в России многое изменилось, а потому вопрос внесения поправок в главный закон страны назрел. Такую точку зрения выразил генерал-инспектор Объединенного стратегического командования Южного военного округа, Герой России Сергей Борисюк.

«Со времени принятия Конституции 1993 года прошло уже 27 лет. Изменилась политическая обстановка в России, экономическая обстановка, социальная обстановка. Я думаю, что назрел и пришел тот период, когда мы должны организованно проголосовать за поправки», - сказал он в разговоре со «Звездой».

Борисюк отдал свой голос на избирательном участке в Краснодаре. На месте были соблюдены все меры безопасности во избежание заражения коронавирусом: измерялась температура, выдавались одноразовые маски и ручки.

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