Герой России Борисюк объяснил свою позицию по поправкам к Конституции

С принятия Конституции в 1993 году в России многое изменилось, а потому вопрос внесения поправок в главный закон страны назрел. Такую точку зрения выразил генерал-инспектор Объединенного стратегического командования Южного военного округа, Герой России Сергей Борисюк.

«Со времени принятия Конституции 1993 года прошло уже 27 лет. Изменилась политическая обстановка в России, экономическая обстановка, социальная обстановка. Я думаю, что назрел и пришел тот период, когда мы должны организованно проголосовать за поправки», - сказал он в разговоре со «Звездой».

Борисюк отдал свой голос на избирательном участке в Краснодаре. На месте были соблюдены все меры безопасности во избежание заражения коронавирусом: измерялась температура, выдавались одноразовые маски и ручки.