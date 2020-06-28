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Николай Цискаридзе проголосовал по поправкам в Конституцию РФ

Ирина Егорова
12:46 28.06.2020
Артист отметил, что изменения в главный закон страны необходимы для искусства.
© Видео: ТРК ВС РФ "ЗВЕЗДА" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Российский артист балета и преподаватель Николай Цискаридзе появился на избирательном участке для голосования по поправкам в Конституцию страны.

На кадрах видно, как Цискаридзе получает бюллетень и отправляется в кабину для голосования, где делает свой выбор.

Артист отметил, что поправки нужны для искусства поправки, а также прокомментировал ситуацию с Большим театром. Ранее в своем Instagram Цискаридзе назвал «неуважением и к памяти и мракобесием» поведение театра, который не почтил память его учителя Николая Фадеечева, отдавшего театру большую часть своей жизни.

Избирательные участки открылись 25 июня  и будут работать в течение недели до 1 июля включительно. Соблюдаются все санитарные правила: социальная дистанция, перчаточно-масочный режим. Каждому участнику голосования измеряется температура, а также будут выданы гигиеническая маска, перчатки и ручка, запакованные в индивидуальный пакет. Вход и выход с участков будет разграничен, чтобы люди меньше контактировали друг с другом. Жители Москвы и Нижнего Новгорода могут оставить свой голос электронно, если они ранее подавали заявку.

Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию было назначено на 22 апреля, но позднее было перенесено на 1 июля в связи с ситуацией с коронавирусом.

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