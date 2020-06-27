«Это лучшее, что я видел»: Рой Джонс оставил запись в книге Зала Союзников

Также боксер посетил Главный храм ВС РФ. Спортсмен прошел по территории мемориального комплекса и осмотрел все представленные экспонаты, а также памятники советским героям, установленные на территории музея «Дорога памяти» и сделал несколько фото на память.

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