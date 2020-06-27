«Это лучшее, что я видел»: Рой Джонс оставил запись в книге Зала Союзников
Спортсмен посетил Главный храм Вооруженных Сил РФ.
© Видео: ТРК ВС РФ "ЗВЕЗДА" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
Американский боксер Рой Джонс оставил в книге Зала Союзников в музейнм комплексе «Дорога памяти», который находится в парке «Патриот» в Алабине.
«Это лучшее, что я видел», - написал он.
Также боксер посетил Главный храм ВС РФ. Спортсмен прошел по территории мемориального комплекса и осмотрел все представленные экспонаты, а также памятники советским героям, установленные на территории музея «Дорога памяти» и сделал несколько фото на память.