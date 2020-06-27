Врач назвала опасные места в аэропорту в период COVID-19

Врач-терапевт высшей категории Елена Карякина рассказала «Звезде» о рекомендациях для тех, кто собрался в отпуск в период распространения COVID-19.

«Нужно стараться избегать больших скоплений людей. Если вы видите, что в аэропорту где-то образовалась толчея и суета, то лучше переждать и не находиться в гуще людей. Желательно передвигаться в маске, это важно. Перед поездкой нужно сделать анализ на COVID-19. Если он положительный – придется остаться дома», - отметила Карякина.

По словам врача, если в самолете рядом с вами будут сидеть посторонние люди, нужно оставаться в маске и перчатках. Маску по возможности следует менять через 2-3 часа. Как подчеркивает специалист, влажная маска – это не защита, а разносчик инфекции.

Следует как можно чаще мыть руки, даже если вы в перчатках. Если нет возможности, нужно брать с собой дезинфицирующие салфетки или антисептики. На море врач советует не ставить лежаки рядом с другими людьми и находиться от них подальше. В столовых или ресторанах есть следует также на расстоянии 1,5-2 метра от людей.

Ранее врач рассказала о вреде долгого пребывания на солнце. По словам Натальи Уразовой, это может повысить риск онкологических заболеваний.