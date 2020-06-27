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Рой Джонс посетил Главный храм ВС РФ

Егор Левин
11:38 27.06.2020
Спортсмен с интересом осмотрел территорию и экспонаты мемориального комплекса, а также сделал несколько фото.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Американский боксер Рой Джонс, получивший российское гражданство, посетил Главный храм Вооруженных Сил России в подмосковном Алабино.

Спортсмен прошел по территории мемориального комплекса и осмотрел все представленные экспонаты, а также памятники советским героям, установленные на территории музея «Дорога памяти».

Джонс с удовольствием пообщался с поклонниками и сделал несколько фото с ними и лично для себя на фоне храма.

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