Рой Джонс посетил Главный храм ВС РФ
Спортсмен с интересом осмотрел территорию и экспонаты мемориального комплекса, а также сделал несколько фото.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
Американский боксер Рой Джонс, получивший российское гражданство, посетил Главный храм Вооруженных Сил России в подмосковном Алабино.
Спортсмен прошел по территории мемориального комплекса и осмотрел все представленные экспонаты, а также памятники советским героям, установленные на территории музея «Дорога памяти».
Джонс с удовольствием пообщался с поклонниками и сделал несколько фото с ними и лично для себя на фоне храма.