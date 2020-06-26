«Возможность выбора»: Аскольд Запашный о значимости голосования по поправкам в Конституцию

Знаменитые российские дрессировщики Аскольд и Эдгард Запашные рассказали «Звезде» о том, почему они приняли участие в голосовании по поправкам в Конституцию и зачем нужно это делать.

По словам Аскольда, иногда люди высказывают недовольство той или иной ситуацией, но сами ничего не делают для ее изменения. Голосование выступает эффективным средством для выражения позиции граждан.

«В данном случае голосование – это, в первую очередь, возможность выбора. И, кто бы что ни говорил, есть две графы – “за” и “против”. От того, что вы не придете на голосование, вы сделаете только хуже. Голосование - это и есть настоящая демократия, возможность выбирать, волеизъявление народа», - отметил Аскольд Запашный.

По словам Эдгарда, если человек чем-то недоволен, но при этом не голосует, не пытается сам что-то сделать, значит, он помогает «триумфу зла».

«Все что нужно для триумфа зла – это чтобы хорошие люди ничего не делали. Если ты не пришел на голосование, значит, ты ничего не делаешь. Я верю в то, что если ты не проявил гражданскую позицию, за тебя это сделают другие. Если ты не проголосовал, значит, тебя могут заменить», - считает дрессировщик.

Избирательные участки для голосования по поправкам к Конституции РФ открылись вчера, 25 июня. Они будут работать в течение недели до 1 июля включительно. На участках соблюдаются все санитарные правила, обязателен масочно-перчаточный режим.