Найти баланс: эксклюзивное интервью с Максимом Решетниковым о последствиях COVID-19 для бизнеса

Изменения в нашей жизни, спровоцированные короновирусом, должны укрепить доверие между бизнесом и государством. Убежденностью в этом министр экономического развития Максим Решетников сегодня поделился в эксклюзивном интервью с нашим ведущим Никитой Корзуном.

Максим Решетников: Давайте начнем с последних шагов. За эти месяцы приняты три пакета антикризисных мер. Во вторник также было обращение президента. И в развитие этого обращения, буквально вчера, правительство приняло ряд дополнительных мер (по поручению президента). Сейчас готовится план общенационального восстановления. Идет очень плотная повестка. Из самого «свежего» - отмечу, что вчера правительством принято решение по выделению субсидий бизнесу в связи с возобновлением деятельности. Речь идет о том, что МСП и НКО получат деньги.

На какие дополнительные меры бизнес может рассчитывать?

Максим Решетников: Есть несколько дополнительных мер. Первое – дополнительные субсидии МСП и некоммерческим организациям на возобновление деятельности. Речь идет о поддержке тех бизнесов, чья деятельность связана с длительным контактом с клиентом, и которые в этой связи вынуждены нести дополнительные издержки, связанные с выполнением санитарно-эпидемиологических требований. Имеются в виду средства индивидуальной защиты, средства для обеззараживания воздуха и так далее. Выделено 20 миллиардов рублей на поддержку этого бизнеса. Сразу скажу: это гостиницы, общепит, сектор бытовых услуг. Все, кто действительно работают с клиентом и кому это остро необходимо. И чтобы помочь с издержками на дооборудование, выделено 20 миллиардов рублей. Размер субсидии рассчитывается исходя из фиксированной части 15 тысяч рублей на компанию и на ИП плюс 6,5 тысяч рублей в расчете на каждого занятого в мае. Есть крупные компании, они получат больше. ИП, которые работают сами – меньше. Такой механизм. Для этого мы использовали уже отработанную схему выделения грантов бизнесу, в соответствии с которой бизнес уже получил 83 миллиарда рублей. Три с половиной миллиона рабочих мест было поддержано. Это в формате заявительного порядка, через сайт ФНС. Эти 20 миллиардов пойдут по другим правилам, но по тем же механизмам. С середины июля бизнес сможет обратиться и получить эти деньги.

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Мы это объявили, чтобы бизнес на это рассчитывал в своих бизнес-планах по восстановлению, для того чтобы деятельность восстанавливалась быстрее. Конечно сейчас, даже после снятия ограничений, восстанавливаются полностью далеко не все. Смотрят, какой идет поток. Нужно подтолкнуть бизнес к более активному восстановлению деятельности. Для этого у нас и предусмотрена эта мера.

Также, вчера 116 миллиардов рублей было выделено на реализацию программы «ФОТ 2.0». Общий объем кредитования по этой программе достиг 468 миллиардов рублей. Речь идет о том, что предприятия и НКО из пострадавших отраслей берут кредиты в банках под 2%. Потом они имеют возможность их списать. Государство помогает путем субсидирования, при условии, что бизнес сохранит не менее 90% рабочих мест к 1 марта 2021 года. На эту программу большой спрос со стороны бизнеса.

На сегодняшний момент выделено уже около 240 миллиардов рублей. Поддержано почти 2,5 миллиона рабочих мест. Понимаем, что спрос со стороны бизнеса большой, банки активно включились. Поэтому, по поручению президента, размер этой программы был еще раз увеличен. Увеличиваем ее уже во второй раз. До этого работала программа «ФОТ 0», когда были кредиты под 0%, но без списания. Там выдали 86 миллиардов рублей. Поддержали более миллиона рабочих мест. Одна программа перешла в другую. За счет новой программы можно закрыть предыдущую. Спрос большой , объем поддержки бизнесу значительный. Но, общаясь с бизнесом, понятно, что вряд ли есть бизнес который всем доволен и скажет «достаточно, нам хорошо помогли». Такого нет. Проблем много. И объем тех потерь, убытков, который сформировался в экономике за это время – достаточно значителен. Но мы уже видим тенденцию по открытию экономики и возобновлению деятельности. Приведу такую цифру. Сейчас чуть более 2 миллионов рабочих мест находится по ограничениями. На пике было 15 миллионов. Имеются в виду «коронавирусные» ограничения. Например, практически везде до сих пор закрыты кинотеатры. Много где частично закрыта торговля. Все зависит от ситуации в конкретном субъекте и от решений губернаторов и служб Роспотребнадзора.

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По вашим оценкам как пойдет восстановление? Сколько времени оно займет?

Максим Решетников: Во многом это зависит от нас с вами. От того, насколько мы все соблюдаем ограничения. Людей с масками на улице, к сожалению, не так много. Понятно, что лето, что все устали, и что это обременительно. Но очень важно соблюдать все требования. Стараться пока ограничивать число социальных контактов. На сегодняшний момент это не просто требования врачей, это реальный экономический фактор. Если нам удастся сохранить тенденцию к уменьшению заболеваний, тогда в экономике все будет стабилизироваться. Будет поэтапное возвращение всей экономический тенденции. А если все расслабятся, то ситуация может быть другая, ведь она может развиваться в обе стороны.

Планы Минэкономразвития на «постковидные времена». Как считаете, когда-то все это закончится?

Максим Решетников: Это, конечно, закончится. Но при этом, правила изменятся. Будут новые требования и они сохранятся и после отступления вируса. Мы должны будем заботиться о себе, и бизнес должен дополнительные требования соблюдать, очевидно, какое-то время. Как и в любой кризис, это несет и новые возможности. Увидим насколько продвигается дистанционная работа. Наша задача сейчас – адаптировать законодательство, и сделать его максимально гибким. Это надо для того, чтобы дистанционные и удаленные формы работы развивались. Это будет, конечно, вести к более глубоким последствиям. Например, недвижимость. Поскольку дистанционная работа уменьшает необходимость в новых офисах, нужны будут какие-то иные форматы. Будут развиваться коворкинги. Можно работать не только в городе, но и за городом. Значимость каналов связи, значимость IT-инфраструктуры вырастет. Более того, государство за эти месяцы проделало путь, который, наверное, в других условиях делало бы годы. Мы все переходим на дистанционку, удаленку. Развиваем сервисы. Сейчас идет большой пакет законодательных изменений, направленный как раз на это. В период кризиса, благодаря активной работе с депутатами, с Советом Федерации, Правительство придумало очень много инициатив. Это действительно позволило адаптироваться к тому, что есть. Это будет иметь далеко идущие последствия и в общенациональном плане, который мы сейчас доработали по поручению президента, очень много всего учтено.

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Предусмотрели большой пакет инициатив, который настроен как раз на то, что я сказал – на цифровизацию, на дистанционку и на запуск нового инвестиционного цикла. На дополнительные возможности развития МСП. Кризис показал, насколько мы создали сложную, сервисную экономику. Насколько много у нас появилось компаний, которые выросли, и системно занимаются гостиничным бизнесом, физкультурно-оздоровительным, ресторанным, бытовыми услугами и т.д. Очень важно эти компании поддерживать. Опыт поддержки, пусть даже беспрецедентный – в нем есть, что проанализировать. Там есть ограничения по инструментам, и даже с тем, что мы не всегда точно можем идентифицировать бизнес. Например, проблема видов экономической деятельности. Когда мы говорим, что поддержка идет по основному виду деятельности – нам говорят: «Да мы его три года назад вписали, а реально занимаемся другим».

Бизнес – вещь гибкая, и невозможно до конца сказать, чем ты будешь заниматься завтра. Поэтому надо понимать, на что нам опираться, как сегментировать, таргетно помогать бизнесу. В конечном итоге, этот кризис должен укрепить доверие между бизнесом и государством. Та помощь, которая оказана – беспрецедентна. Вопросы всегда есть. Но это те вопросы, которые мы должны решать вместе с бизнесом. Все эти месяцы были на постоянной связи с общественными объединениями, с широким кругом контактов. Что-то удалось учесть, что-то нет. Очень много пересекающихся интересов. Но мы старались найти баланс. Тут рано говорить что и как. Еще рано останавливаться, оглядываться назад и говорить – вот это получилось, а это нет. Сейчас важно продолжать действовать и за эти месяцы правительство набрало беспрецедентный темп, с точки зрения работы. Очень важно этот темп сохранить. Общенациональный план и те задачи и сроки, которые там поставлены – они предполагают сохранения темпа «за гранью возможностей». Но сейчас он поддерживается.