«Он до сих пор не отошел»: адвокат рассказал о самочувствии Ефремова после приступа

Адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев подтвердил «Звезде» информацию о том, что актер перенес сердечный приступ, и рассказал о его самочувствии.

«Был сердечный приступ, с сердцем были проблемы у него. Ну и мамина годовщина вчера была. К сожалению, он отказался от услуг врачей», - рассказал Пашаев.

По словам адвоката, он объяснил актеру, что скорую нужно вызывать, даже если он почувствует небольшое недомогание.

«Знаете, у него шоковое состояние, он до сих пор не отошел. Он в таком состоянии, разбитом, подавленном. Ему ничего не хочется», - отметил Пашаев.

Он также выразил предположение, что Ефремов откажется от госпитализации, даже если ему станет хуже.

«Ждем, когда закончится следствие и в суд. А дальше уже суд решит, что делать», - заключил адвокат.

Ранее дочь Ефремова Анна-Мария также рассказала о самочувствии отца. По ее словам, он держится «более-менее».

Актер Михаил Ефремов 8 июня в состоянии алкогольного опьянения за рулем своего внедорожника врезался в автомобиль Lada, водитель которого позже умер в реанимации.