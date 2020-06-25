Онкология и давление: врач рассказала о вреде долгого пребывания на солнце

Терапевт, кандидат медицинских наук Наталья Уразова рассказала «Звезде» о последствиях для человека, которые может нести за собой долгое пребывание под солнцем в период его максимальной активности.

По словам специалиста, первый орган, который встречается с активным солнцем, - это кожа человека. Ее нужно защищать особенно тщательно. В первую очередь из-за агрессивного солнца могут возникнуть ожоги разной степени выраженности.

«Также солнечная радиация, излучение влияет на активное деление клеток в области родимых пятен, родинок так называемых. Активное солнце может привести к образованию различных форм онкологии, связанных с кожей», - подчеркнула Уразова.

Она отметила, что солнце влияет и на внутренние органы. Активное тепло, которое получает организм, повышает уровень артериального давления. Особенно этому подвержены люди с гипертонической болезнью.

«Чрезмерное присутствие на солнце не полезно для людей с эндокринной патологией, сахарным диабетом, потому что у них также страдает сердечно-сосудистая система одновременно с нарушением углеводов», - рассказала специалист.

У долго находящихся на улице в жаркий день людей может возникнуть солнечный или тепловой удар. При этом, по словам специалиста, тепловой удар можно получить и не на активном солнце, а находясь, к примеру, в душном помещении. Поэтому терапевт советует избегать таких ситуаций и как можно меньше проводить времени на солнце, когда оно особенно активно.