Корреспондент «Звезды» в составе боевой колонны отправился на Красную площадь
Парад по случаю 75-летия Победы в Великой Отечественной войне в этом году был перенесен с 9 мая на 24 июня в связи с пандемией коронавируса. Президент РФ выбрал эту дату, так как в этот день в 1945 году состоялся исторический Парад победителей.
© Видео: ТРК ВС РФ "ЗВЕЗДА" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
Ранним утром колонна боевой техники отправилась с пункта подготовки в Мневниках, через Тверскую улицу и Манежную площадь к Красной площади. В одной из боевых машин проехался и корреспондент «Звезды» и пообщался с командиром БМД 4М Игорем Кашумбой, который впервые принимает участие в Параде в составе механизированной колонны.
«Основная задача - соблюдение дистанции между техникой. Если она не соблюдается, то я сообщаю об этом своему механику», - объяснил он.
Ощущается волнение и гордость, так как ты повторяешь путь своих предков, которые также проходили на параде в 1945 году, добавил участник парада.
Прямую трансляцию Парада с Красной площади смотрите на нашем сайте, начало в 10.00.