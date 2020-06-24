Корреспондент «Звезды» в составе боевой колонны отправился на Красную площадь

Ранним утром колонна боевой техники отправилась с пункта подготовки в Мневниках, через Тверскую улицу и Манежную площадь к Красной площади. В одной из боевых машин проехался и корреспондент «Звезды» и пообщался с командиром БМД 4М Игорем Кашумбой, который впервые принимает участие в Параде в составе механизированной колонны.

«Основная задача - соблюдение дистанции между техникой. Если она не соблюдается, то я сообщаю об этом своему механику», - объяснил он.

Ощущается волнение и гордость, так как ты повторяешь путь своих предков, которые также проходили на параде в 1945 году, добавил участник парада.

Прямую трансляцию Парада с Красной площади смотрите на нашем сайте, начало в 10.00.