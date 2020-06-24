Ведущая «Звезды» провела Кустурице экскурсию по Главному Храму ВС РФ

Режиссер Эмир Кустурица посетил Главный храм ВС РФ и уникальный музейный комплекс «Дорога памяти» в подмосковном парке «Патриот». Он прибыл в Москву на Парад Победы - по личному приглашению министра обороны Сергея Шойгу. А экскурсию по храмовому комплексу режиссеру провела ведущая телеканала «Звезда» Ирина Лосик.

«Осмотрев нижний храм, мы переместились в верхний. И надо сказать, что Кустурица был еще больше удивлен и восхищен. Он сказал что нигде ничего подобного не встречал», - рассказала Лосик.

Из храма ведущая «Звезды» и сербский режиссер переместились в галерею «Дорога Памяти». Прошлись по залам, посвященным важнейшим историческим событиям и подвигу фронтовиков.

«Уже выходя из галереи, мы предложили сербскому режиссеру оставить запись в книге почетных гостей. Он с радостью согласился», - отметила Лосик.

Ранее в комментарии «Звезде» режиссер поделился своими впечатлениями от Парада Победы на Красной площади в Москве. Кустурица отметил, что это «событие для настоящей гордости».