Столица как на ладони: кадры из кабины участвовавшего в Параде Победы Ил-76

Военно-транспортную авиацию на сегодняшнем Параде Победы представляли стоящие на вооружении Ил-76мд. «Звезда» публикует уникальные кадры из кабины одного из самолетов, снятые на камеру GoPro.

На кадрах из кабины самолета с высоты быстро проплывают значимые места столицы – сталинские высотки, футбольные стадионы, Храм Христа Спасителя и, наконец, Красная площадь. Пролет над Москвой занимает всего несколько минут.

Самолеты Ил-76 использовались при эвакуации российских граждан из Уханя в феврале 2020 года, в доставке российских медиков и химиков в Италию и Сербию.

Три Ил-76 летели до Москвы треугольником. Расстояние межу ними было минимальное, всего около 100 метров. Они преодолели до столицы 180 километров.