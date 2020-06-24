Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
Эксклюзив Эксклюзив

«Правду не убить»: бывший офицер польской армии рассказал о памяти советских воинов

Кирилл Васин
16:38 24.06.2020
Эксперт также подчеркнул, что, несмотря на тренд в польской политике по пересмотру событий и итогов войны, большое число поляков знают, кто на самом деле спас их страну и весь мир.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

На Параде Победы в Москве было много иностранных гостей. Среди них оказался и председатель организации Kursk, которая уже 12 лет в Польше защищает места памяти и кладбища советских воинов-освободителей, Ежи Тыц. Он рассказал «Звезде» о своих впечатлениях от парада и о ситуации с переписыванием истории в Польше.

«Я очень рад, что могу быть с вами сегодня. Я хочу поблагодарить ваших предков за то, что они мою землю освободили, прогнали гитлеровцев. Вечная память, вечная слава», - отметил Тыц.

По его словам, он прибыл в Москву по приглашению генерального директора фонда «Кронштадтский Морской собор» Андрея Кононова. Kursk совместно с фондом защищает памятники и кладбища советских бойцов в Польше.

«Мои друзья из России доказали, что русские своих не бросают, и там, где польская власть не хочет ухаживать, выделять деньги, там они вместе с нами работают», - отметил глава организации.

Он также подчеркнул, что, несмотря на тренд в польской политике по пересмотру событий и итогов войны, большое число поляков знают, кто на самом деле спас их страну и весь мир.

«К сожалению, не мы сегодня у власти, СМИ не в наших руках. Но, я думаю, это временное состояние, потому что правду не убить. Мы все помним, что мир спас советский солдат», - сказал Тыц.

Глава Kursk приехал в Москву в военной форме. Ежи Тыц был командиром артиллерийского взвода польской армии во времена Варшавского договора.

«Это были самые безопасные для моей страны времена, когда мы вместе с Советской армией и другими армиями Варшавского договора защищали наши границы. Мы были в безопасности. Сейчас же каждый день может кончиться плохо», - заключил Тыц.

Парад Победы состоялся на Красной площади в Москве сегодня, 24 июня. Трансляцию проводил телеканал «Звезда».

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Дата24.06.2020, 16:04
Неземной размах: Роскосмос снял с орбиты военный парад в Москве
Дата24.06.2020, 11:15
В парадном строю пролетел сверхзвуковой стратегический ракетоносец Ту-160
Дата20.06.2020, 05:56
Лучший игрок матча: семнадцатилетний вратарь «Ростова» побил новый футбольный рекорд
Дата24.06.2020, 15:11
Разработчик рассказал о преимуществах новейшей ТОС-2 «Тосочка»
Дата23.06.2020, 09:47
Пригласительные билеты и инструкция: ФСБ обнародовала архивные документы о Параде Победы 1945 года
Дата11.06.2020, 14:22
Репетиция воздушной части Парада Победы: фоторепортаж
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
«Остров Матуа»
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2018»
Проверь себя: Национальное бюро кредитных историй призывает россиян следить за своей финансовой репутацией
МАКС 2017
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ 2017
Выбор редакции
Выбор редакции
18:05 В стране и мире
Видео
Праздничный салют прозвучал на Сахалине в честь Парада Победы
17:55 Эксклюзив
Видео
Столица как на ладони: кадры из кабины участвовавшего в Параде Победы Ил-76
17:48 В стране и мире
В NASA показали, как выглядит закат Солнца на других планетах
17:25 В стране и мире
«Особое чувство»: Вучич об эмоциях от Парада Победы
17:22 Армия
Видео
«Все работали на одну задачу»: Салюков о помощи войск РХБЗ в подготовке к Параду Победы
События дня
События дня
Коронавирус
Изменения в Конституцию
«Дорога памяти»
Парад Победы
Ситуация в Сирии
Популярное
Популярное
Парад в честь 75-летия Победы: полная версия
Видео
«Событие для гордости»: Эмир Кустурица о Параде Победы в Москве
Доктор Мясников заподозрил у некоторых людей врожденное наличие «гена героя»
Ученые подтвердили связь тяжести коронавируса с группой крови
Видео
Тренировочный полет: кадры из кабины истребителя пятого поколения Су-57
Видео
В США решили переименовать мороженое эскимо из-за расового неравенства
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: news@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.