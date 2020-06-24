«Правду не убить»: бывший офицер польской армии рассказал о памяти советских воинов

На Параде Победы в Москве было много иностранных гостей. Среди них оказался и председатель организации Kursk, которая уже 12 лет в Польше защищает места памяти и кладбища советских воинов-освободителей, Ежи Тыц. Он рассказал «Звезде» о своих впечатлениях от парада и о ситуации с переписыванием истории в Польше.

«Я очень рад, что могу быть с вами сегодня. Я хочу поблагодарить ваших предков за то, что они мою землю освободили, прогнали гитлеровцев. Вечная память, вечная слава», - отметил Тыц.

По его словам, он прибыл в Москву по приглашению генерального директора фонда «Кронштадтский Морской собор» Андрея Кононова. Kursk совместно с фондом защищает памятники и кладбища советских бойцов в Польше.

«Мои друзья из России доказали, что русские своих не бросают, и там, где польская власть не хочет ухаживать, выделять деньги, там они вместе с нами работают», - отметил глава организации.

Он также подчеркнул, что, несмотря на тренд в польской политике по пересмотру событий и итогов войны, большое число поляков знают, кто на самом деле спас их страну и весь мир.

«К сожалению, не мы сегодня у власти, СМИ не в наших руках. Но, я думаю, это временное состояние, потому что правду не убить. Мы все помним, что мир спас советский солдат», - сказал Тыц.

Глава Kursk приехал в Москву в военной форме. Ежи Тыц был командиром артиллерийского взвода польской армии во времена Варшавского договора.

«Это были самые безопасные для моей страны времена, когда мы вместе с Советской армией и другими армиями Варшавского договора защищали наши границы. Мы были в безопасности. Сейчас же каждый день может кончиться плохо», - заключил Тыц.

Парад Победы состоялся на Красной площади в Москве сегодня, 24 июня. Трансляцию проводил телеканал «Звезда».