«Все просчитано до мелочей»: ведущая «Звезды» рассказала об интонационных пометках в тексте речи Жукова на параде 1945 года

Во время интервью с главнокомандующим Сухопутными войсками России генералом армии Олегом Салюковым ведущая программы «Между тем» Наталия Метлина упомянула, проводя параллель с парадом 1945 года, о том, как к своей праздничной речи готовился Маршал Советского Союза Георгий Жуков, принимавший парад 75 лет назад. Она показала документ с его правками, сделанными прямо в тексте.

«Дело в том, что именно по этой бумаге, с этой речью он выступал. Здесь любопытны пометки самого Жукова: к словам “четыре года назад немецко-фашистские полчища” стоит пометка ”тише, суровее”. А вот напротив фразы “Красная армия под водительством своего гениального полководца перешла в решительное наступление” помечено - “громче, с нарастанием”. Все просчитано до мелочей», - процитировала ведущая.

Отметим, что Парад Победы 2020 года изначально планировалось сделать максимально похожим на первый легендарный парад 1945 года. Ровно в 10 утра, с боем кремлевских курантов, принимающий парад маршал Георгий Жуков выехал на белом коне на Красную площадь. Тогда, как и сегодня, оркестр играл марш, генералы и войска встречали командующего криком «Ура!».