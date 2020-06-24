«Событие для гордости»: Эмир Кустурица о Параде Победы в Москве

Знаменитый сербский режиссер Эмир Кустурица рассказал «Звезде» о своих впечатлениях от Парада Победы на Красной площади в Москве, где он присутствовал по личному приглашению министра обороны России Сергея Шойгу.

«Парад Победы в России – это, конечно, событие для настоящей гордости. Это парад самого сильного и мощного оружия», - отметил Кустурица.

По его словам, советская армия одержала великую победу, а помогали ей партизанские отряды других стран и народов.

«И мне приятно осознавать, что сербы среди тех, кто тесно связан именно с советскими воинами победителями», - добавил режиссер.

Парад Победы прошел в Москве сегодня, 24 июня. Трансляцию проводил телеканал «Звезда».