«Встретил победу в Берлине»: ветеран рассказал о войне и параде 1945 года

Ветеран Великой Отечественной войны Сергей Терлеев, который сегодня присутствовал на торжественной трибуне на Красной площади и наблюдал за Парадом, рассказал «Звезде», что 75 лет назад сам принимал участие в торжественном марше.

«Я участвовал. Но ничего не видел. Я артиллерист - на машине проехали и все. Поэтому наблюдать весь парад не было возможности», - сказал он.

Также он дополнил, что победу он встретил в Берлине, на тот момент ему было 22 года. Парад в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне ему очень понравился, он по достоинству оценил подготовку к мероприятию.

Сам ветеран прибыл на торжественные мероприятия из Краснодарского края.

Парад Победы и праздничные шествия, посвященные 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, прошли на Красной площади и по всей стране 24 июня. 9 мая Парад Победы не состоялся из-за пандемии коронавируса. В День Победы над Москвой пролетела только авиация, а вечером прогремели праздничные салюты.