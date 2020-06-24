Вспомнить войну: участник парада 1945 года приехал в Москву на 75-летие Победы

Ветеран войны, участник парада 1945 года Сергей Терлеев рассказал корреспонденту «Звезды», что победу он встретил в Берлине. На тот момент ему было 22 года. Терлеев участвовал в параде победителей 1945 года.

«Я участвовал. Но ничего не видел. Я артиллерист - на машине проехали, и все. Поэтому наблюдать весь парад не было возможности», - сказал он.

Парад в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне ему очень понравился, он по достоинству оценил подготовку к мероприятию. Также ветеран войны сообщил, что несколько раз здоровался с Владимиром Путиным, он пригласил ветерана на встречу. Безусловно, для него это праздник, но со слезами на глазах, ведь забыть войну невозможно.

Сергей Терлеев рассказал, что он живет в Краснодарском крае, в городе Ейске, приехал в Москву две недели назад, чтобы поучаствовать в Параде Победы.

Парад Победы и праздничные шествия, посвященные 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, прошли на Красной площади и по всей стране 24 июня. Такая дата была определена президентом РФ Владимиром Путиным, так как в этот день в 1945 году состоялся исторический парад победителей. В этом году в связи с пандемией коронавируса 9 Мая провести парад не удалось.