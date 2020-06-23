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«Хотят отобрать землю»: уральский бизнесмен претендует на территорию рядом с перевалом Дятлова

Ирина Егорова
08:08 23.06.2020
Закон не запрещает использовать территорию заказника в коммерческих целях, если речь идет о туризме. Но госинспектор заказника считает, что это только испортит данное место.
© Видео: ТРК ВС РФ "ЗВЕЗДА" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Кордон, известный как «база Ильича» в ландшафтном заказнике «Ивдельский» в Свердловской области, через который проходит туристический маршрут через перевал Дятлова, хочет выкупить местный бизнесмен Валерий Зенков.

«Что касается "базы Ильича", там наши родовые угодья. В свое время было решено создать государственный заказник "Ландшафтный". Недавно нарисовалась проблема - хотят у нас забрать "базу Ильича". Там уже две компании метят. Я боюсь, что заберут в конце концов у нас эту базу. Хотя я там егерь и там мой кордон, но со мной никто не хочет считаться, хотят отобрать и построить там базу отдыха», - заявил «Звезде» егерь, госинспектор заказника «Ивдельский» Валерий Анямов.

Закон не запрещает использовать территорию заказника в коммерческих целях, если речь идет о туризме, но Анямов считает, что, отдав базу под строительство места отдыха, тем самым испортится не только место, но и местные охотники.

«На "базе ильича" находятся места нашей традиционной охоты, перевалочная база наша, если там кто-то со стороны организует базу отдыха нам доступ будет закрыт туда. Все туристы, которые идут на перевал Дятлова, будут оставлять на этой базе отдыха деньги, станут приезжать туда на отдых веселые компании», - объяснил он.

Также он дополнил, что район вокруг «базы Ильича» издавна служил местным манси охотничьими угодьями и нуждается в дополнительной защите, так как в Свердловской области территории охоты коренных народов не закреплены за ними законодательно.

Местный бизнесмен на обвинения в свой адрес отвечает, что действует из лучших побуждений, желая благоустроить территорию пребывающего в запустении кордона и дать рабочие места местному населению.

Перевал Дятлова стал известен после того, как зимой 1959 года там погибла группа из девяти туристов. Уголовное дело о расследовании их гибели было закрыто с формулировкой: «Следует считать, что причиной их гибели явилась стихийная сила, преодолеть которую люди были не в состоянии». Спустя года появляются много новых версий исчезновений группы.

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