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Мир замер по взмаху руки: интервью президента НИЦ «Курчатовский институт» о генетике и пандемии

Егор Левин
17:25 22.06.2020
Михаил Ковальчук рассказал в беседе с ведущей «Звезды» Ольгой Беловой о смысле генетических исследований и сбора генетической информации в контексте защиты общества от внезапных вирусных эпидемий.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: CHROMORANGE, Bilderbox, Globallookpress
Разговор о главном с Ольгой Беловой

Президент России Владимир Путин поручил правительству совместно с Курчатовским институтом создать систему хранения и обработки генетических данных под названием «Национальная база генетической информации». Она будет включать в себя разработку форматов хранения и передачи данных, сопутствующих поисковых программ и программных средств. В беседе с ведущей «Звезды» Ольгой Беловой президент Национального исследовательского центра «Курчатовский институт» Михаил Ковальчук рассказал, как будет выглядеть данная база и для чего она нужна.

По его словам, генетические исследования уже очень давно начали привлекать внимание, но ранее генетика была под запретом.

«Но наши великие предшественники - Курчатов, а затем Александров, - они генетиков собрали под крышей Курчатовского института в 50-х годах и создали радиобиологический отдел и генетический отдел. И у нас генетика была одной из самых продвинутых в мире», - рассказал Ковальчук.

В данный момент вопрос разработки базы генетической информации встал наиболее остро в связи с пандемией коронавирусной инфекции. По словам Ковальчука, при сборе данных ученые прежде всего обращают внимание на пол, возраст и условия жизни. Паспортные данные, а также имена и фамилии в этом случае не играют никакой роли.

Ковальчук назвал главную проблему коронавируса с точки зрения генетики - недостаточное количество статистических данных.

«Так нехорошо говорить, но чем больше статистика, то есть чем больше заболевших людей, тем больше выздоровевших людей... Вирус всюду одинаков или в разных географических местах отличается? В самом начале и в конце он в одном месте и в процессе - одинаков? Или у него есть мутации?» - говорит ученый.

Ковальчук отметил, что для работы с генетической базой данных необходима персонализация, но с учетом определенных нюансов. По его словам, она должна иметь ограниченный или полностью закрытый доступ. Предположительно она может содержать данные о людях нескольких отдельных групп с отличающейся долей риска заболеваемости.

«Наша задача - собирать статистику, в том числе палеогенетическую, о чуме или холере, которая была тысячи лет назад или сотни. Тогда мы будем глубоко понимать эволюцию и развитие, будем намного более защищенными от любого, так сказать, нападения вирусного. Поэтому база крайне важна», - сказал Ковальчук.

Пандемия коронавирусной инфекции, по его словам, активировала важность исследований в глобальном масштабе и остро поставила на повестку дня вопрос формирования инструментов международного взаимодействия.

«Некоторое время назад нельзя было представить, что по взмаху руки мир замрет, перестанут летать самолеты, плавать пароходы, ходить поезда. А теперь люди как бы стали отпускать и решили, что все, и все опять пошли, но на самом деле мало что изменилось, и если мы в голове не оставим новые правила поведения, то мы станем жертвами этой эпидемии», - заявил глава НИЦ.

В завершение интервью Ковальчук обозначил плоскости, в которых лежат в настоящий момент основные угрозы для человечества. Он подчеркнул, что, пока у России существует ядерная защита, необходимо создать защиту и генетическую.

«Более того, скажу еще одну вещь: Курчатовский институт - “мозговой” элемент. Мы совершенствуем ядерные технологии глубоко, имеем принципиально новые подходы по целому ряду вещей и уникальные результаты, которых нет нигде в мире по целому ряду ядерных направлений. Это первое. Второе. Параллельно с этим мы двигаемся ускоренным образом и на поле принципиально новых природоподобных вещей. Вот такая история», - заключил генетик.

Ранее Владимир Путин также поручил правительству разработать учебные курсы и дисциплины в области генетики для школ и организаций дополнительного образования детей. Кабинету министров также поручено организовать повышение квалификации педагогических работников, преподающих в этой области.

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