Генетический массив: глава НИЦ «Курчатовский институт» рассказал о создании национальной базы геномов

Владимир Путин поручил правительству совместно с Курчатовским институтом создать систему хранения и обработки генетических данных, которая будет называться «Национальная база генетической информации». База должна будет включать в себя разработку форматов хранения и передачи данных, сопутствующих поисковых программ и программных средств. В интервью ведущей Ольге Беловой президент Национального исследовательского центра «Курчатовский институт» Михаил Ковальчук рассказал, как будет выглядеть данная база и для чего она нужна.

«Генетические исследования давным-давно привлекают внимание - много десятилетий, если не больше. У нас генетика и кибернетика были под запретом. Но наши великие предшественники - Курчатов, а затем Александров, они этих генетиков собрали под крышей Курчатовского института в 50-х годах, и создали радиобиологический отдел и генетический отдел. И у нас генетика была одной из самых продвинутых в мире», - рассказал Ковальчук.

Вопрос разработки базы генетической информации сейчас встал наиболее остро в связи с пандемией коронавирусной инфекции. По словам Ковальчука, результаты генетического анализа позволят ответить на следующие вопросы.

«Вирус всюду одинаков? Или он в разных географических местах отличается? Он в начале и в конце в одном месте, и в процессе - одинаков? Или у него есть мутации?», - перечислил Ковальчук.

Президент Национального исследовательского центра «Курчатовский институт» отметил что при сборе подобных данных ученые прежде всего обращают внимание на пол, возраст и условия жизни. Паспортные данные, а также имена и фамилии в этом случае не играют никакой роли.

«Первое - вы собираете статистику всех больных людей конкретным заболеванием. У нас был проект европейски - по-моему, по раку почки. И вся Европа складывала геномы, и мы с ними вместе секвенировали, чтобы собрать базу, массив, посмотреть, что же в геноме ответственно за это заболевание, и как с ним быть. И наследование, и так далее. В этом смысле геном безличен. Он не привязан к конкретному человеку. Для базы данных неважно - это Иванов или Петров. Важен пол, возраст и условия жизни. Поэтому генетическая база, собранная в таком виде, она обезличена. Там нет лейблов, паспортных данных на этом геноме. Поэтому не надо об этом думать и бояться. Это научная база, которая сделает нашу жизнь здоровее и счастливее. А дальше вы приходите к врачу. И врач должен ваш геном знать. И должен ваш геном знать вы, и ваш врач. Как сегодня анализ крови», - подчеркнул Ковальчук.

Как будет охраняться «Национальная база генетической информации», какую опасность представляют для человечества эпидемии, и с какой целью в США собирали биоматериал россиян? Ответы на эти вопросы - в полной версии программы «Разговор о главном» с Ольгой Беловой.