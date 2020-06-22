Внук французского солдата рассказал о помощи бойцов Красной армии в немецком плену

Внук участника Второй мировой войны француза Робея Аиме Себастьен Вильмо рассказал «Звезде» о пребывании дедушки в немецком плену вместе с советскими солдатами.

Вильмо специально приехал в Россию, чтобы своими глазами увидеть новый мемориальный комплекс «Дорога памяти» в парке «Патриот». В галерее хранится память и о его деде.

«Он жил у немцев в нечеловеческих условиях. Без еды, душа, тяжело работая по 12 часов. Но у него все равно остались светлые воспоминания благодаря русским, с которыми он был в плену», - поделился Вильмо.

Он добавил, что наши солдаты были единственными, кто делился с его дедушкой хлебом, а песни, которые Аиме услышал от советских солдат, он напевал и после окончания войны.

Музейный комплекс «Дорога Памяти» является филиалом Центрального музея Вооруженных Сил Российской Федерации. Комплекс создан при помощи мультимедийных технологий.