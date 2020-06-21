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Легковушка всмятку: кадры смоделированного удара волны после ядерного взрыва по автомобилям

Владимир Расходчиков
10:11 21.06.2020
Ведущий программы «Военная приемка» стал свидетелем последствий смоделированной ударной волны от ядерного взрыва для автомобилей и военной техники.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

«Военная приемка» показала уникальные кадры испытания ударной трубы диаметром 5 метров - УТ-5000, которая находится в 12 ЦНИИ, где ведутся исследования в области применения и защиты от ядерного вооружения. Данное сооружение было построено работниками метрополитена, и поэтому напоминает типичный тоннель метро.

Ударная труба необходима исследователям из 12 ЦНИИ для того, чтобы тестировать и понимать воздействие ударной волны при ядерных взрывах на военную технику и аппаратуру. Специально для зрителей «Военной приемки», специалисты не только объяснили принцип действия УТ-5000, но и согласились продемонстрировать испытания смоделированной ударной волны от ядерного взрыва для автомобилей и военной техники.

Для командного пункта на базе «Камаза» данное испытание не прошло бесследно: бронированные двери кузова, способные выдерживать попадания тяжелых пуль, были смяты ударной волной. Легковой автомобиль не смог пережить смоделированную ударную волну и был попросту смят.

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