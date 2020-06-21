«Русофобский нарратив»: британские эксперты оценили сериал ВВС об отравлении в Солсбери

Сериал британской телекомпании ВВС об отравлении в Солсбери бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля его дочери Юлии является неприкрытой пропагандой и попыткой закрепить в сознании простых британцев уверенность в причастности к инциденту российских спецслужб. В этом уверен эксперт Александр Меркурис, который поделился своим мнением со «Звездой».

«Я считаю, что цель абсолютно ясна и прямолинейна - крепко вбить британскому обществу в голову, что в Солсбери была атака, что местное население чувствовало, что их атаковали и что Россия была ответственна за это. Другими словами, чтобы консолидировать и забетонировать эту версию и внедрить это в общественное сознание британцев», - уверен Меркурис.

Выход в эфир данного сериала противоречит не просто логике, но и закону, уверен эксперт. Официальное расследование отравления токсичным ядом Сергея и Юлии Скрипаль еще не закончено. Любой фильм, в котором представлена однобокая позиция, может повлиять на ход расследования.

«Считаю, что абсолютно недопустимо выпускать программу с выдуманной историей, с актерской игрой про предполагаемое преступление, которое все еще расследуется. Я считаю, что это все очень необъективно по отношению к расследованию преступления», - добавил Меркурис.

С ним согласен его коллега и еще один собеседник «Звезды» Маркус Попадопулос. Как и Меркурис, он уверен в стремлении британского истеблишмента очернить Россию и выставить ее виновной в недоказанном преступлении. По его мнению, главным нарративом властей Туманного Альбиона давно стала откровенная русофобия.

«Этот фильм не рассказывает британскому обществу где находятся Скрипали сейчас, в каком они состоянии, почему их никто не видел на протяжении двух лет, почему с отцом или с дочерью не было ни одного интервью все это время», - напоминает Попадопулос.

Все это, по его мнению, является свидетельством заказного характера данного фильма и попыткой подтасовки фактов. Большая ложь, клубок противоречий, который никто не собирается распутывать.

«Британское государство владеет и финансирует BBC. Поэтому, BBC является официальным голосом британского истеблишмента. Я бы даже сказал, что исторически BBC является государственной пропагандой. Поэтому, у BBC нет никакого желания выяснять, что действительно произошло в Солсбери в 2018 году», - подытожил эксперт.

Инцидент в британском городе Солсбери произошел четвертого марта 2018 года. Работавший на британские спецслужбы и бывший сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены сильнейшим ядом. Трагедия произошла на скамейке в городском парке.

Не вникая в обстоятельства случившегося, официальный Лондон возложил ответственность за произошедшее на Москву. Все призывы российских властей представить хоть какую-то информацию по инциденту были проигнорированы. Никаких убедительных фактов и доказательств причастности российских спецслужб к отравлению Скрипаля и его дочери предоставлено не было.

Спустя некоторое время главные фигуранты истории просто исчезли. Ранее сообщалось, что они могут находиться в Новой Зеландии, где проживают под вымышленными именами.