Специалисты 12 ЦНИИ показали воздействие ЭМИ на машины, роботов и телевизор

«Военная приемка» стала свидетелем уникальных испытаний в лаборатории зоны электромагнитного импульса, находящейся в 12 ЦНИИ, где проводятся исследования в области применения и защиты от ядерного оружия. На данной установке специалисты центрального научно-исследовательского института МО РФ проверяют стойкость военной техники и электроники к электромагнитному излучению.

Сотрудники 12 ЦНИИ показали воздействие ЭМИ на военные боевые роботы семейства «Кунгас», а также, специально для зрителей программы «Военная приемка» специалисты продемонстрировали, что станет с обычным легковым автомобилем и включенным телевизором под воздействием электромагнитного излучения.