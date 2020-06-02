«Может вызвать большое цунами»: астроном оценил вероятность столкновения приближающегося астероида с Землей

Если крупный астероид, который, как ожидают специалисты NASA, в субботу, 6 июня, должен пройти на минимальном расстоянии от Земли, все же изменит предполагаемую траекторию полета и столкнется с нашей планетой, то это может вызвать крупное цунами. Таким мнением в беседе со «Звездой» поделился российский астроном Владимир Коваль.

«Эти астероиды, они когда летят, то задача трех тел не решается точно. То есть сказать точно, на каком расстоянии он от Земли пролетит, можно будет тогда, когда вы построите большое количество точек наблюдения. И так как они легенькие, то Луна и другие тела могут их чуть-чуть подкорректировать. Опасность состоит не в самом астероиде, а в неопределенности его траектории. Если он попадет, то, конечно, жизнь на Земле он не уничтожит, но уже такие астероиды, порядка 150-200 метров, они уже могут дать очень большой кратер, если попадут на сушу, и вызвать большое цунами, если попадут в океан», - объяснил специалист.

В то же время астроном подчеркнул, что вероятность столкновения этого небесного тела с Землей крайне мала.

«У нас тоже есть астрономические службы, которые следят за вот этими малыми телами, которые влетают. Считается, что когда они проходят где-то на расстоянии Луны или смотря когда их еще заметят, то они потенциально опасны. На их траекторию полета может что-то повлиять. Их будут притягивать Земля, Луна. Чем ближе к массивному телу пролетают, тем больше их траектория может измениться. Но вероятность всегда очень маленькая, что они точно попадут в Землю», - резюмировал Владимир Коваль.

Ранее специалисты NASA предупредили, что к Земле приближается астероид 163 348 (2002 NN4). По оценкам экспертов, его диаметр может составлять от 250 до 570 метров.

Согласно сообщению, астероид в субботу, 6 июня, пройдет на минимальном расстоянии от нашей планеты. Ученые рассчитали время, в которое это произойдет: примерно 06.20 по Москве.