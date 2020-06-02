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Италия приходит в себя: как выглядит страна после эпидемии COVID-19

Ян Брацкий
00:50 02.06.2020
Границы между регионами Италии закрыты до 4 июня, поэтому большинство отдыхающих в туристических местах – местные жители. 
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: flickr

Италия постепенно возвращается к жизни после пандемии коронавирусной инфекции. И хотя медики до сих пор выявляют инфицированных, эпидемиологическая обстановка в стране, в целом, стабилизировалась. Это позволило национальному правительству отменить целый ряд ранее принятых ограничений.

Активнее всего жизнь в столице. Римляне могут выходить на улицу, общаться между собой, заниматься спортом. Русскоязычный экскурсовод по Риму Ирина Кравченко специально для «Звезды» рассказала о ситуации в городе.

«У нас открылся Колизей и музей Ватикана. Люди ходят без масок по улицам. Осталось несколько регионов, где маски необходимо носить до сих пор. Открыты магазины и рестораны. С сегодняшнего дня можно ходить в бассейны. Тренажерные залы работают в привычном режиме. Гораздо больше на улице стало скутеров, электрических самокатов и прочих гаджетов для передвижения. Люди наконец рады, вечерами собираются на площадях, заполняют рестораны и кафе», - рассказала Ирина.

Привычно оживилась и Венеция – город на севере Италии, в который ежегодно приезжают тысячи туристов. Гид Екатерина Верна, рассказала о настроении венецианцев, которые сегодня впервые смогли снять маски и собраться на улице.

«Народу все больше. Люди собираются в кафе. Они наконец смогли снять маски и это совпало с первым жарким днем. В масках тяжело дышать. Никто не соблюдает дистанцию. Итальянцы любят тесное общение. Жизнь кипит, в центре Венеции народ перемещается группами, парами и в одиночку», - отмечает Екатерина.

В городе немноголюдно, объясняет экскурсовод Верна. Дело в том, что границы между регионами внутри страны еще закрыты. Беспрепятственно передвигаться итальянцы смогут не раньше 4 июня, если это позволит эпидемиологическая обстановка.

Италия – одна из стран Евросоюза, где ситуация с коронавирусной инфекция была очень тяжелой. По состоянию на первое июня в стране зарегистрировано более 233 тысяч инфицированных. Свыше 33 тысяч человек погибли от болезни и ее осложнений. Сейчас ежедневный прирост инфицированных составляет порядка 200 человек. 
  

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