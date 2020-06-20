«Сказал "мне плохо" и упал»: вокалист «Альянса» рассказал о смерти Парастаева

Олег Парастаев будет похоронен в Подмосковье, в поселке Вешки, на кладбище которого находится могила мамы музыканта. Об этом рассказал «Звезде» музыкант и солист группы «Альянс» Игорь Журавлев.

Он рассказал, что с Парастаевым общался почти 40 лет. Трагедия произошла на даче Олега в Софрино.

«Я узнал около 10 утра о смерти Олега, а его не стало около пяти часов утра. Он сказал “мне плохо” и упал», - рассказал Журавлев.

На данный момент причины смерти музыканта пока не известны. По словам Журавлева, друзья Олега предполагают, что причиной трагедии могли стать проблемы с сердцем, настолько все быстро произошло. Приехавшие врачи скорой уже ничем не смогли помочь Олегу Парастаеву, добавил солист «Альянса». Похороны будут в Вешках, которые находятся между Осташковским и Алтуфьевском шоссе, практически сразу за МКАД, добавил музыкант.

«У Олега остались пятеро детей и жена Ирина. Я с ней разговаривал сегодня, супруга все время плачет. Но к ней уже поехали самые близкие друзья», - рассказал Журавлев.

Сегодня стало известно, что умер Олег Парастаев - автор хита «На заре», ставшего визитной карточкой группы «Альянс». Музыкант скоропостижно скончался на 62 году жизни.