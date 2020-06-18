Коробка от «Сайги» и топор: новое видео вскрытия машины подозреваемого в массовом убийстве в Москве

В багажнике машины мужчины, расстрелявшего свою сожительницу и ее родственников в квартире на севере Москвы, следователи нашли коробку от охотничьего карабина «Сайга» и топор.

Судя по найденным вещам, мужчина мог спланировать заранее свое преступление.

Напомним. специалисты Следственного комитета РФ продолжают работать на месте происшествия. Они уже провели обыск в квартире погибшей на севере столицы на улице Приорова.

Ранее сообщалось о том, что в четверг, 18 июня, в одном из жилых домов Москвы мужчина заперся в квартире своей знакомой и открыл там стрельбу. На место инцидента были вызваны сотрудники полиции, которые смогли попасть внутрь квартиры.

Сообщалось, что перед трагедией между мужчиной и его подругой случился конфликт на бытовой почве.В результате происшествия погибли четыре человека. Это две женщины, ребенок и сам мужчина.