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Коробка от «Сайги» и топор: новое видео вскрытия машины подозреваемого в массовом убийстве в Москве

Виктория Ивашечкина
21:10 18.06.2020
Сотрудники СК продолжают работать на месте происшествия.
© Видео: ТРК ВС РФ "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

В багажнике машины мужчины, расстрелявшего свою сожительницу  и ее родственников в квартире на севере Москвы, следователи нашли коробку от охотничьего карабина «Сайга» и топор.

Судя по найденным вещам, мужчина мог спланировать заранее свое преступление.

Напомним. специалисты Следственного комитета РФ продолжают работать на месте происшествия. Они уже провели обыск в квартире погибшей на севере столицы на улице Приорова.

Ранее сообщалось о том, что в четверг, 18 июня, в одном из жилых домов Москвы  мужчина заперся в квартире своей знакомой и открыл там стрельбу. На место инцидента были вызваны сотрудники полиции, которые смогли попасть внутрь квартиры. 

Сообщалось, что перед трагедией между мужчиной и его подругой случился конфликт на бытовой почве.В результате происшествия погибли четыре человека. Это две женщины, ребенок и сам мужчина. 

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