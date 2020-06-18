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«Выстрелов пять-шесть было»: очевидец рассказал о трагедии в жилом доме в Москве

Виктория Ивашечкина
19:21 18.06.2020
По словам мужчины, спустя полтора часа после инцидента стало известно о том, что в квартире нашли четыре трупа.
© Видео: ТРК ВС РФ "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

В четверг, 18 июня, на севере Москвы в одном из жилых домов произошла настоящая трагедия: мужчина застрелил троих человек, а позже решил покончить жизнь самоубийством. По предварительным данным, стрелок пришел в квартиру к своей сожительнице, где произошел конфликт на бытовой почве.

Один из очевидцев трагедии рассказал «Звезде» о том, что слышал пять-шесть выстрелов и громкие женские крики.

«Выстрелов пять-шесть было. Женщина громко кричала. Сам я из соседнего дома. Кто-то из соседей вызвал полицию. Спустя несколько минут подъехали несколько полицейских машин», - рассказывает мужчина.

По его словам, лишь спустя полтора часа стало известно, что в квартире обнаружили четыре трупа. Тот, кто стрелял, убил троих: свою подругу, ее маму и сестру. Далее, по информации правоохранителей, мужчина свел счеты с жизнью.

Ранее сообщалось, что СК РФ опубликовал первые кадры изнутри московской квартиры, где произошла стрельба. На видео показано, что на месте ЧП работают сотрудники ведомства. При этом на полу разбросаны хозяйственно-бытовые предметы и личные вещи. 

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