«Выстрелов пять-шесть было»: очевидец рассказал о трагедии в жилом доме в Москве

В четверг, 18 июня, на севере Москвы в одном из жилых домов произошла настоящая трагедия: мужчина застрелил троих человек, а позже решил покончить жизнь самоубийством. По предварительным данным, стрелок пришел в квартиру к своей сожительнице, где произошел конфликт на бытовой почве.

Один из очевидцев трагедии рассказал «Звезде» о том, что слышал пять-шесть выстрелов и громкие женские крики.

«Выстрелов пять-шесть было. Женщина громко кричала. Сам я из соседнего дома. Кто-то из соседей вызвал полицию. Спустя несколько минут подъехали несколько полицейских машин», - рассказывает мужчина.

По его словам, лишь спустя полтора часа стало известно, что в квартире обнаружили четыре трупа. Тот, кто стрелял, убил троих: свою подругу, ее маму и сестру. Далее, по информации правоохранителей, мужчина свел счеты с жизнью.

Ранее сообщалось, что СК РФ опубликовал первые кадры изнутри московской квартиры, где произошла стрельба. На видео показано, что на месте ЧП работают сотрудники ведомства. При этом на полу разбросаны хозяйственно-бытовые предметы и личные вещи.