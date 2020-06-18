«Всегда одна выходила с детьми»: сосед рассказал о девушке, в квартире которой могла произойти стрельба

Мужчина, который стал свидетелем бойни на севере Москвы, рассказал «Звезде» подробности случившегося. По словам Алексея, в момент ЧП она находился на балконе своей квартиры и слышал хлопки, доносящиеся из соседнего дома.

«Я живу в соседнем доме. Я вышел на балкон и услышал хлопки, как будто билось стекло. Подозрительно было... Я написал сестре, сестра говорит, что знает эту девочку. Выходила сегодня с двумя детьми. Всегда одна была. Надеюсь, не она, но кто и что - пока неизвестно», - поделился очевидец.

В четверг, 18 июня, на улице Приорова в столице мужчина заперся в квартире, где находилась женщина с детьми, после чего из жилища раздались выстрелы. На место инцидента были вызваны сотрудники полиции, которые и смогли попасть внутрь квартиры.

Согласно предварительным данным, в результате происшествия погибли четыре человека.