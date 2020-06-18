«Был слышен женский визг»: очевидец рассказал о трагедии в жилом доме в Москве

Очевидец стрельбы в одном из жилых домов в Москве на улице Приорова Руслан Семенов рассказал «Звезде», что в момент трагедии выходил из своей квартиры и возле лифта услышал два громких хлопка и женский визг. Однако мужчина сначала не мог определить, на каком этаже разворачивалась трагедия.

«Я выходил из квартиры и возле лифта услышал два хлопка. Я подумал, что это с ноги ломали дверь. Также слышен был визг сильный женский. Я задержался возле лифта. И этот шум продолжался, стрельба была, как потом уже выяснилось», - подчеркивает очевидец.

По словам мужчины, он поспешил выйти из дома, где к нему подъехали две полицейские машины, попросили показать руки и рюкзак.

«Когда я выходил, ко мне подъехали машины с двух сторон. Меня попросил показать руки и рюкзак. Они спросили, где стреляют. Я сказал, что не знаю, стрельба или нет, но что-то происходит в нашем подъезде, а на каком этаже - не знаю», - также сообщил очевидец трагедии.

По его словам, далее послышались еще три выстрела. Сначала полиция не могла попасть внутрь подъезда, однако, закончилось все тем, что полицейские обнаружили квартиру, в которой произошла трагедия.

«В итоге закончилось все тем, что полицейские попали в квартиру. Я услышал, как полицейский крикнул, что видит труп», - подытожил мужчина.

Напомним, в московской квартире, по последним данным столичного главка СК, погибли трое взрослых и ребенок в результате стрельбы. Стрелявший мужчина, предположительно, покончил с собой. Инцидент произошел на улице Приорова.

В настоящее время на месте трагедии работают следователи. Возбуждено уголовное дело об убийстве нескольких человек.