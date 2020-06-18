Врач объяснил, чем могут быть опасны мусоропроводы

Бытовой мусор с точки зрения гигиены является большой проблемой, особенно в период пандемии коронавируса. Об этом рассказал «Звезде» заместитель директора НИИ экологии человека и гигиены окружающей среды имени Сысина Николай Русаков, комментируя появившееся ранее предложение Общественной палаты законсервировать мусоропроводы в жилых домах.

«Это серьезная проблема в вопросах обращения с бытовыми отходами. Особенно сейчас, в период коронавируса», - сказал Русаков.

Неизвестно, болен или нет человек, выбрасывающий мусор. У некоторых заболевание проходит в скрытых формах, а бытовые отходы выделяют возбудители вируса, отметил эксперт.

«Я за наведение порядка выступаю и выступал», - заключил Николай Русаков.

Ранее стало известно, что представители Общественной палаты выступили с предложением законсервировать в жилых домах мусоропроводы, а новые дома возводить без них. Авторы инициативы объяснили свою позицию тем, что в мусоропроводах могут жить насекомые и грызуны. Кроме того, мусоропроводы не позволяют развить в стране систему раздельного сбора отходов.