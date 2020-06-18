«Должен быть выбор»: эксперт оценил идею о ликвидации мусоропроводов в многоэтажках

Принимать решение о консервации мусоропроводов должны собственники, живущие в конкретном доме. Об этом заявила исполнительный директор НП «ЖКХ контроль», член Общественной палаты РФ третьего и четвертого созывов Светлана Разворотнева.

«Что касается действующих мусоропроводов, то это часть общедомового имущества. По Жилищному кодексу РФ, имуществом должны распоряжаться собственники, владеющие помещением в этом многоквартирном доме. И принимать решение на общем собрании, - пояснила Разворотнева.

Она рассказала, что на данный момент собственники большого количества домов приняли такое решение и заварили мусоропроводы. Но есть люди, которые считают мусоропровод очень удобным устройством. В их доме он содержится в порядке, поэтому они не хотят его ликвидировать, добавила Разворотнева.

«В последние время идет наступление государства на собственников в принятии каких-то решений. Но оправданными могут быть только те решения, которые связаны с вопросами безопасности, а мусоропровод таким не является», - сказала Разворотнева.

По мнению эксперта, вопрос наличия или отсутствия мусоропровода в новостройках также должны решать потребители, у которых «должен быть выбор».

«Страна огромная, ситуации разные, люди и их финансовые возможности разные - и стричь всех под одну гребенку, по меньшей мере, странно», - заключила Разворотнева.

Ранее стало известно, что министру строительства и ЖКХ Владимиру Якушеву поступило предложение законсервировать имеющиеся в жилых домах мусоропроводы и больше не устанавливать их в новостройках.

Член Общественной палаты, один из авторов инициативы, Артем Кирьянов пояснил, что мусоропроводы привлекают насекомых и грызунов, а также не позволяют развить систему раздельного сбора отходов.