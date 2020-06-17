Туманные перспективы: что стоит за получением Киевом статуса партнера НАТО

Руководство североатлантического альянса (НАТО) готовится к проведению крупнейших за последние четверть века учений. Место проведения маневров – Польша, главная цель – отработка сценария защиты Европы от якобы неизбежного нападения со стороны России. На этом фоне получение Украиной статуса партнера «расширенных возможностей» в НАТО выглядит как провокация.

В студии программы «Между тем» перспективы вступления Украины в альянс прокомментировал председатель Комитета Государственной Думы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников. По его мнению, столь желанный официальным Киевом партнерский статус на деле ничего не гарантирует.

«Формально и по регламентам НАТО ничего он не дает. Он означает лишь то, что альянс будет навязывать Украине свое вооружение, свою форму, чтобы Киев либо брал это в долг, либо покупал», - считает Калашников.

Эксперт отмечает удивительную закономерность. Как только альянс начинает проявлять интерес к той или иной стране, общество в ней раскалывается на два лагеря и возникают территориальные споры.

«Такие проблемы есть у многих стран. Чаще всего они создаются искусственным путем. Какой смысл в проведении референдумов о вступлении в альянс, когда по всем регламентам НАТО тебя принять туда не могут. Вот есть у тебя территориальные проблемы - до тех пор, пока они не будут решены, ты не станешь членом альянса», - объясняет председатель Комитета Государственной Думы по делам СНГ.

Поэтому реальные двери для вступления в североатлантический альянс для Украины будут закрыты еще долго, уверен Калашников.

О присвоении Украине нового статуса партнера расширенных возможностей стало известно 12 июня. Комментируя это событие, пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Москва всегда с большим вниманием наблюдает за процессами, «когда НАТО абсорбирует в себе все новые и новые страны в различных форматах» и сообщил, что Россия принимает соответствующие необходимые меры по обеспечению собственной безопасности.

