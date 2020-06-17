«Он съезжает с катушек»: соседка рассказала о причинах нападения ребенка с ножом на отца в Подмосковье

Соседка семьи из Дмитровского городского округа Подмосковья, где накануне семилетний ребенок ударил ножом отца, рассказала «Звезде» о возможных причинах конфликта. По словам женщины, пожелавшей остаться неизвестной, получивший ранение мужчина иногда начинает злоупотреблять алкоголем и в состоянии опьянения часто ведет себя неадекватно.

«Он выпивал. Он хорошо выпивал и, когда выпьет, был неадекватный. Все время пьяный схватывался с женой. А жена у него неплохая. И дети неплохие. Когда все это произошло, он начал душить свою жену. Она его попросила музыку сделать потише, он отказался. Она потом ушла на кухню, а он за ней и начал душить», - сообщила соседка.

При этом женщина подчеркнула, что мужчина не употребляет алкоголь постоянно. По ее словам, он иногда уходит в запои, а в остальное время является абсолютно нормальным человеком.

«Он работает. Вроде, деньги неплохие получает. У него знаете как: месяца три он работает, все нормально, а потом у него происходит срыв и он съезжает с катушек», - объяснила она.

Ранее представитель ГСУ СК РФ по Московской области Ольга Врадий сообщила, что семилетний мальчик ударил ножом своего отца, когда тот избивал и пытался задушить его мать. Инцидент произошел 16 июня в Дмитровском городском округе. Мужчина был доставлен в больницу. По факту происшествия начата доследственная проверка.

Как рассказала следователям пострадавшая женщина, уже на протяжении 10 лет у нее с мужем возникают конфликты из-за его злоупотребления спиртным.