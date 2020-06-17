Привет из океана: участница экспедиции рассказала о выброшенной 25 лет назад за борт бутылке с запиской

Научный сотрудник ФГБУК «Музей Мирового океана» Ирина Бойкина, чью бутылку с запиской, брошенную в океан 25 лет назад, нашел житель Тайваня, рассказала «Звезде» подробности той давней экспедиции, а также сколько бутылок, выброшенных за борт в научных целях, уже было найдено за все это время.

«Это было кругосветное плавание 1995-1996 годов, посвященное трехсотлетию Морского флота. В первой половине рейса со мной был фотограф, научная группа. Десять месяцев мы совершали этот переход. Нам повезло больше чем тем, кто совершает их сейчас - их сейчас не пускают в порты, мы заходили во все порты и в музеи. Это известный способ изучения течений и даже сейчас нет технологий таких высоких, ученые в отдельных местах их используют и мы решили воспользоваться», - вспомнила она.

По словам научной сотрудницы, участники экспедиции заранее готовили письма на пяти языках. Людей, которые найдут бутылки, просили, чтобы они поставили координаты и описали, при каких обстоятельствах нашли их. При этом в бутылках содержалось по две записки: одну предлагалось оставить нашедшему, другую - передать ученым.

«Некоторые присылали, бутылки оказывались целые, они фотографировали и нам присылали. А то что пришло сейчас - это уже тринадцатая вернувшаяся бутылка, было 175 бутылок. Я бросала их в открытом океане, первую бросила в ноябре 1995 года, а последнюю в августе 1996 уже - по просьбе журналистов. Всем было интересно, там что то постоянно происходило, я на их глазах бросала бутылки и первая бутылка вернулась когда я еще была в рейсе. Мы уши в 28 октября 1995 года, я бросила в ноябре, а в декабре ее нашли на островах Зеленого мыса. До 1998 года пришло 12 бутылок», - поделилась Ирина Бойкина.

При этом она подчеркнула, что рассчитывает на то, что выброшенные когда ей бутылки еще будут находиться в разных частях нашей планеты. Также Бойкина сообщила, что последнюю из найденных бутылок обнаружили еще в августе прошлого года, однако не решились написать об этом сразу. По мнению научной сотрудницы, именно эту бутылку она выкинула в Тихий океан в 1996 году.

«Не меньше 23 лет она где то путешествовала или лежала на этом острове», - резюмировала она.

Ранее сообщалось, что житель Тайваня выловил бутылку с запиской, которую бросили в океан 25 лет назад. Мужчина обратился в Калининградский музей Мирового океана, печать которого была поставлена в письме.