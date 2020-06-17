Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
Эксклюзив Эксклюзив

Привет из океана: участница экспедиции рассказала о выброшенной 25 лет назад за борт бутылке с запиской

Роман Захаров
16:22 17.06.2020
Ирина Бойкина рассказала, где и когда могла выкинуть именно эту бутылку, а так же сообщила, сколько всего бутылок было брошено в океан и для каких целей.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Научный сотрудник ФГБУК «Музей Мирового океана» Ирина Бойкина, чью бутылку с запиской, брошенную в океан 25 лет назад, нашел житель Тайваня, рассказала «Звезде» подробности той давней экспедиции, а также сколько бутылок, выброшенных за борт в научных целях, уже было найдено за все это время.

«Это было кругосветное плавание 1995-1996 годов, посвященное трехсотлетию Морского флота. В первой половине рейса со мной был фотограф, научная группа. Десять месяцев мы совершали этот переход. Нам повезло больше чем тем, кто совершает их сейчас - их сейчас не пускают в порты, мы заходили во все порты и в музеи. Это известный способ изучения течений  и даже сейчас нет технологий таких высоких, ученые в отдельных местах их используют и мы решили воспользоваться», - вспомнила она.

По словам научной сотрудницы, участники экспедиции заранее готовили письма на пяти языках. Людей, которые найдут бутылки, просили, чтобы они поставили координаты и описали, при каких обстоятельствах нашли их. При этом в бутылках содержалось по две записки: одну предлагалось оставить нашедшему, другую - передать ученым.  

«Некоторые присылали, бутылки оказывались целые, они фотографировали и нам присылали. А то что пришло сейчас - это уже тринадцатая вернувшаяся бутылка, было 175 бутылок. Я бросала их в открытом океане, первую бросила в ноябре 1995 года, а последнюю в августе 1996 уже - по просьбе журналистов. Всем было интересно, там что то постоянно происходило, я на их глазах бросала бутылки и первая бутылка вернулась когда я еще была в рейсе. Мы уши в 28 октября 1995 года, я бросила в ноябре, а в декабре ее нашли на островах Зеленого мыса. До 1998 года пришло 12 бутылок», - поделилась Ирина Бойкина.

При этом она подчеркнула, что рассчитывает на то, что выброшенные когда ей бутылки еще будут находиться в разных частях нашей планеты. Также Бойкина сообщила, что последнюю из найденных бутылок обнаружили еще в августе прошлого года, однако не решились написать об этом сразу. По мнению научной сотрудницы, именно эту бутылку она выкинула в Тихий океан в 1996 году.

«Не меньше 23 лет она где то путешествовала или лежала на этом острове», - резюмировала она.

Ранее сообщалось, что житель Тайваня выловил бутылку с запиской, которую бросили в океан 25 лет назад. Мужчина обратился в Калининградский музей Мирового океана, печать которого была поставлена в письме.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Дата17.06.2020, 09:46
Мишустин отменил более 450 устаревших актов РСФСР и СССР
Дата17.06.2020, 15:45
Истребители F-22 ВВС США приблизились к российским Ту-95: кадры из кабины
Дата17.06.2020, 16:44
UEFA подтвердил перенос финала Лиги чемпионов в Санкт-Петербурге на 2022 год
Дата16.06.2020, 14:18
Россия планирует массово поставлять истребитель Су-57 на экспорт
Дата17.06.2020, 07:25
Найденный при строительстве Крымского моста БК-73 повторяет свой поход 77-летней давности
Дата11.06.2020, 14:22
Репетиция воздушной части Парада Победы: фоторепортаж
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
«Остров Матуа»
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2018»
Проверь себя: Национальное бюро кредитных историй призывает россиян следить за своей финансовой репутацией
МАКС 2017
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ 2017
Выбор редакции
Выбор редакции
16:22 Эксклюзив
Видео
Привет из океана: участница экспедиции рассказала о выброшенной 25 лет назад за борт бутылке с запиской
16:21 Армия
Видео
Первая тренировка: 30 самолетов и вертолетов пролетели над центром Петербурга
15:45 Армия
Видео
Истребители F-22 ВВС США приблизились к российским Ту-95: кадры из кабины
15:00 Армия
Около 130 самолетов и вертолетов ЮВО пролетят во время Парада Победы
14:52 В стране и мире
Видео
«Они за правое дело»: артисты пришли поддержать раненных в перестрелке на Ленинском проспекте полицейских
События дня
События дня
Коронавирус
Изменения в Конституцию
«Дорога памяти»
Ситуация в Сирии
Конфликт в Донбассе
Популярное
Популярное
Видео
Загадочное свечение: необычный метеорит в небе над Австралией попал на видео
Псевдоним «Виктор»: кем был человек, предупредивший Сталина о скором начале войны
Названо самое доступное средство для отказа от курения
Видео
В Подмосковье внедорожник протаранил десять авто при выезде из двора: видео
В России появилась новая схема мошенничества при продаже авто
В РАН рассказали об опасности окрошки на квасе для ряда людей
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: news@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.