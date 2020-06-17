«Он этого не перенесет»: соседка Ефремова рассказала об эмоциональном состоянии артиста
Михаил Ефремов, который в настоящее время находится под домашним арестом, очень плохо есть и пьет только воду. Об этом телеканалу «Звезда» рассказала его соседка и бывшая домработница Ева Моисеева.
«Скорую вызывали, очень плохо себя чувствует», - заявила женщина.
Она подчеркнула, что видит врачей у подъезда постоянно.
«Он переживает», - отметила соседка.
Кроме того, Моисеева сообщила, что Ефремов готов к любому наказанию.
«Он ко всему готов», - сказала женщина.
В то же время она выразила мнение, что артист в силу нестабильного эмоционального состояния не справится с происходящим.
«Я думаю, он этого не перенесет», - сказала Моисеева.
Кроме того, женщина сообщила, что актер, как и его семья, очень сильно напуган.
Напомним, что 8 июня Михаил Ефремов на Садовом кольце в Москве за рулем своего авто выехал на встречную полосу и столкнулся с другой машиной. Ее водитель скончался в больнице через несколько часов. Экспертиза установила, что актер находился в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. Ему может грозить от 5 до 12 лет лишения свободы.