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Ученый объяснил причины повторной вспышки коронавируса в Китае

Ян Брацкий
07:05 16.06.2020
Уже установлено, что эпицентром заражения могло стать помещение на рынке в Пекине, где потрошили рыбу. Вирус был найден на поверхности разделочных досок.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Willie Siau Keystone Press Agency Globallookpress

Повторная вспышка коронавирусной инфекции в Китае была вполне ожидаемой. Так считает, доктор медицинских наук, профессор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн. Эксперт рассказал «Звезде» о причинах рецидива пандемии и прокомментировал действия властей КНР.

«В Китае этой зимой было зарегистрировано больше 80 тысяч случаев, и, конечно, коронавирус никуда не пропал, это достаточно заразный вирус», - отметил Альтштейн.

Ранее стало известно о локальной вспышке COVID-19 на крупнейшем оптовом рынке в Пекине. Уже установлено, что эпицентром заражения могло стать помещение, в котором потрошили рыбу. Вирус был найден на поверхности разделочных досок. Власти Китая немедленно ввели военное положение на юге Пекина.

«Они постараются изолировать заболевших на раннем этапе, чтобы прервать распространение болезни. Такая реакция кажется чрезмерной, но это позволит задушить эпидемию в зародыше», - добавил эксперт.

Что касается окончательной победы над инфекцией, то, по мнению Альтштейна, она невозможна в принципе. Профессор считает, что периодически, с наступлением благоприятных условий, вирус будет давать о себе знать. 
  

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