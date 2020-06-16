Эксперт объяснил, что изменит статус партнера расширенных возможностей НАТО для Украины

Североатлантический Альянс присвоил Украине статус партнера расширенных возможностей НАТО. Заявку на участие в данной программе Киев подавал еще в январе. Что означает статус партнера расширенных возможностей Альянса и зачем он был присвоен Украине в студии ток-шоу «Открытый эфир» объяснил военный аналитик Дмитрий Таран.

«Устав НАТО прописан такие образом, что членом альянса не может стать страна, в которой есть территориальные проблемы и Украина туда не попадает. Для того чтобы обойти эту юридическую заковыку была создана такое промежуточное юридическое пространство в которые вошли несколько стран. Это дает только то, что базы будут форматироваться под стандарты НАТО и инструкторы альянса смогут там командовать», - рассказал эксперт.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москва всегда с большим вниманием наблюдает за процессами, «когда НАТО абсорбирует в себе все новые и новые страны в различных форматах» и сообщил, что Россия принимает соответствующие необходимые меры по обеспечению собственной безопасности.