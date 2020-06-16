Опубликовано видео дебоша в фитнес-клубе, который несколько лет назад устроил предполагаемый московский стрелок

В мае 2017 года предполагаемый стрелок, напавший на сотрудников ДПС на Ленинском проспекте, устроил в одном из московских фитнес-клубов дебош. Видеозапись произошедшего телеканалу «Звезда» предоставил адвокат пострадавшего Олег Матюхин.

На кадрах - мужчина заходит в фитнес-клуб в компании своих друзей. Предполагаемый стрелок вступает в перепалку с посетителями спортивного центра, толкает прохожих и выкрикивает нецензурные выражения. В какой-то момент он выхватывает нож, чтобы ударить им сотрудника фитнес-клуба. Затем берет кресло и пытается кинуть его в охранника.

Чего именно подобным поведением хотел добиться мужчина, не уточняется. Вскоре он покинул фитнес-клуб. Адвокат Матюхин сообщил, что не сопровождал данное дело в дальнейшем, поэтому о судьбе нападавшего ничего не знает.

Напомним, что накануне прохожий предположительно в состоянии алкогольного или наркотического опьянения открыл огонь по сотрудникам дорожно-транспортной службы, которые остановили водителя такси.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов».