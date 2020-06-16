Академик РАН рассказал о ранних этапах эволюции Вселенной

Те законы взаимодействия частиц, которые существуют на Земле, не работают во Вселенной. Об этом телеканалу «Звезда» рассказал академик РАН Валерий Рубаков, который был удостоен одной из высших наград в области физики - Гамбургской премии.

«У меня были работы, связанные с тем, как устроено взаимодействие частиц в ранней Вселенной, какие бывают явления. При больших температурах, когда частицы движутся с гигантскими скоростями, почти равными скорости света, как они взаимодействуют. Выясняется, что те законы взаимодействия, которые работают на Земле, в тех условиях не работают. Это тоже долго обсуждали, спорили. Люди привыкали к этой мысли», - подчеркнул Рубаков.

Ученый рассказал, что некоторые вещи так и оставались теоретическими идеями до тех пор, пока не нашли экспериментальной проверки. В настоящее время в сфере интересов Рубакова - попытаться понять, как была устроена Вселенная до того момента, который называют горячей стадией.

«До известной более менее стадии эволюции Вселенной была нетривиальная стадия на самых ранних этапах эволюции. Интересно понять другие варианты, как Вселенная была устроена на ранних стадиях», - сказал ученый.

Рубаков отметил, что теоретическое исследование данного вопроса опирается на целый ряд воззрений и идей, которые есть в современной теоретической физике.

«Есть очень много данных про то, как устроена Вселенная на больших масштабах, исходящих из разных астрологических наблюдений. Например, недавно полетел, примерно год назад, на спутнике прибор СРГ - это телескоп, который работает в УФ-диапазоне», - сообщил академик РАН.

Данный прибор, как отметил ученый, будет измерять ультрафиолетовое излучение Вселенной, узнавать, как устроены ее структуры: галактики и скопления галактик, где они находятся и в каком количестве.