«Повалили на дорогу и связали»: очевидец о задержании стрелка на Ленинском проспекте

Одному из полицейских, пострадавшему во время стрельбы на Ленинском проспекте в Москве, стало плохо после инцидента и он чуть было не упал, однако ему помогли случайные прохожие. Об этом «Звезде» рассказал очевидец ЧП Владимир Попов.

«Полицейские на него (на злоумышленника - прим. ред.) накинулись, повалили на дорогу, связали. Затем один из полицейских поднялся и ему стало плохо, он начал падать. Люди его поддержали, чтобы он о бордюр головой не ударился. А потом еще подъехали полиция и скорая помощь», - сообщил свидетель.

По словам Попова, один из стражей порядка пострадал очень сильно. В частности, очевидец заметил, что прибывшие медики перебинтовали ему ногу. Кроме того, он увидел кровь на спине и голове правоохранителя.

Днем 15 июня на Ленинском проспекте в Москве произошла перестрелка в результате которой были ранены сотрудники ГИБДД. По факту инцидента СК РФ возбудил уголовное дело по статье «Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов».